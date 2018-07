Aachen - Der Duft der Blüten überdeckt sogar die Abgase der Autos

Aachen.

Tief einatmen: An vielen Ecken der Stadt lohnt sich das derzeit. Blühende Straßenbäume verbreiten einen wunderbaren Duft. Die Linden am Lindenplatz, die Robinien an der Reumontstraße und viele mehr lassen es so süß duften, dass sogar der Geruch von Autoabgasen überdeckt wird.