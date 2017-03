Der „dritte Frühling“: Liebe im Alter in Bildern

Aachen. Das Altern und den Frühling im Sinne von „frisch verliebt sein“ macht die Hauseter Künstlerin Gertrude Kraft zu ihrem Thema.

In zahlreichen Variationen bringt sie ein älteres Paar in seiner Zuneigung auf Leinwand und Papier, präsentiert es als Collage, Druck und Radierung wie auch als frühlingsbunte Betonskulptur oder kleine Bronze. Die Ausstellung „Frühlings Variationen“ hängt und steht in der BBK-Galerie am Adalbertsteinweg 123 cd und feiert ihre Vernissage am Freitag, 10. März, 19 Uhr.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 10. April, die Öffnungszeiten der Galerie sind dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 12 bis 14 Uhr.