Der Brander Markt ist jetzt fertig

Aachen. „Gehen wir doch noch rüber zur Eschenallee“, schlägt Bezirksamtsleiter Wolfgang Sanders vor. Da ist der Tross von Politikern, Verwaltungsvertretern und Journalisten zwar schon ordentlich durchgefroren, aber es gibt halt so viel zu sehen auf dem neuen Brander Marktplatz. Auf den sind seine Macher so stolz, dass sie Besucher stundenlang darauf herumführen könnten. Er ist aber auch wirklich schön geworden.

„Das ist ein gutes Stück Stadtentwicklung“, findet Oberbürgermeister Marcel Philipp. Begonnen wurde damit schon vor vielen Jahren: In einer Perspektivenwerkstatt zur Rahmenplanung wurde bereits 2008 über die Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Marktplatzes diskutiert. Mit viel Bürgerbeteiligung sei das Projekt angegangen worden, erinnert sich der OB.

Ein langer Prozess sei das gewessen, weiß auch der Brander Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns. Am Ende ging es aber dann recht flott. „Der Platz sollte bis Weihnachten fertig sein“, erklärt Regina Poth, die Leitern der städtischen Abteilung Straßenbau, „und das haben wir geschafft.“ Auch der Kostenrahmen wurde eingehalten. Für die Straßenbaumaßnahmen waren 1,6 Euro kalkuliert, gekostet haben sie letztlich 1,58 Millionen Euro.

„Punktlandung“, sagt Regina Poth. Das Ergebnis bezeichnet der OB als „großzügig und einladend“. Dafür wurde die Parkordnung rund um um den Marktplatz umgekramt . Damit mehr Platz für Fußgänger bleibt, ist nun die Umfahrung von der Hochstraße aus entfallen. Nach dem Entwurf des Landschaftsarchitekten Andreas Hermanns gibt es nun drei „Bänder“: Das „Aktivitätenband“ im Park bietet Spielfelder und andere Bewegungsmöglichkeiten nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für alle Altersgruppen.

Ein „Magnolienband“ schafft die Verbindung von der Trierer Straße zum Zentrum von Brand. Die Fahrbahn wurde verengt, damit am Rand mehr Platz bleibt, zum Beispiel für Außengastronomie. Und schließlich gibt es noch das „Kirchband“, eine neu gestaltete Sichtachse zwischen St. Donatus und dem neuen Marktplatz. Der ist mit 4800 Quadratmetern so groß, dass etwa bei der Brander Kirmes künftig auch größere Fahrgeschäfte dort Platz finden. An zentraler Stelle thront jetzt der Brander Stier auf einem Podest.

Nettes Detail: Bronzene Hufabdrücke auf dem Platz erwecken den augenzwinkernd den Eindruck, als sei das Brander Wahrzeichen mal eben vom Sockel gestiegen und habe sein neues Umfeld inspziert. Auch einen Brunnen gibt es jetzt, auffällig markiert mit dem Schriftzug „Brand“. Richtig gelohnt hat sich die Umgestaltung des Zentrums für die Kinder, die nun einen Spielplatz mit allen Schikanen bekommen haben.

Dazu gehören unter anderem auch kleine Stiere als Wipptiere. Zudem wurde aufgeforstet: Für die 48 Bäume, die wegen der Umgestaltung und teils auch wegen ihres Zustands abgeholzt wurden, sind 80 neue gepflanzt worden.

Das alles muss natürlich gefeiert werden. Drei Tage lang wollen die Brander es richtig krachen lassen, verspricht der Bezirksbürgermeister. Derart auskühlen wie beim Ortstermin am Montagmorgen muss dann aber wohl niemand. Die Markt-Eröffnung wird vom 18. Bis zum 21. Mai gefeiert.