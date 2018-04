Aachen.

Der Biber scheint sich im Aachener Stadtgebiet zunehmend wohlzufühlen und nunmehr auch in die Siedlungsbereiche vorzudringen. Am Tuchmacherweg in Haaren hat dies zu ersten Problemen geführt. Dort musste ein von einem Biber angenagter Baum vorsorglich vom Stadtbetrieb gefällt werden, um größere Schäden zu verhindern.