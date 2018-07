Aachen.

Ein wenig irritiert ist eine Gruppe japanischer Touristen an diesem Donnerstagvormittag, an dem sie eigentlich schöne Bilder von Dom und Rathaus schießen will. Mitten auf dem Platz, der ihr als Katschhof angekündigt worden war, stellt sich bei der Suche nach dem optimalen Standort fürs Objektiv ein groß dimensionierter Sandkasten in den Weg.