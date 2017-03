Protest gegen drohende Abschiebung Dass afghanische Flüchtlinge in ihr Heimatland abgeschoben werden sollen, erhitzt in Herzogenrath die Gemüter: Flüchtlingshelfer, engagierte Bürger und die von der Abschiebung bedrohten Flüchtlinge demonstrierten am Donnerstagabend vor dem Rathaus.