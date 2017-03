Den Kindern im Kongo eine Perspektive bieten

Anmeldungen und Spenden

Das Turnier startet am Freitag, 10. März, um 19 Uhr. Gegen 22 Uhr wird es voraussichtlich beendet sein. Die Teilnehmer sollten sich im Vorfeld bei Elisabeth Paul per E-Mail an paulac@arcor.de oder unter Telefon 0241/870215 anmelden.

Wer am Turnier nicht teilnehmen möchte, kann auch spenden. Das Spendenkonto lautet: Sparkasse Aachen, BIC : AACSDE33, IBAN: DE07390500001070483340. Kennwort „Spende“, bitte den eigenen Namen vermerken.