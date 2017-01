Aachen.

„Wir sind gegen Terrorismus in jeder Form“, war auf Plakaten zu lesen, dazu wurden Fotos von bombardierten Städten und ganz viele syrische Flaggen hochgehalten: Rund 50 syrische Flüchtlinge und Menschen mit syrischer Abstammung demonstrierten am Samstagnachmittag am Elisenbrunnen.