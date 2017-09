Demokratie lebt von offener Diskussion: Vortrag der Bürgerstiftung

Aachen.

Über die Themen Integration und Kultur wird viel diskutiert, nicht nur während des Wahlkampfs. Doch was bedeutet das eigentlich, jemanden in die Gesellschaft zu integrieren? Muss ich Helene Fischer mögen und im Schützenverein aktiv sein, um in Deutschland integriert zu sein? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Vortrag, den Norbert Greuel, Mitglied im Vorstand der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, am 5. Oktober in der Volkshochschule an der Peterstraße halten wird.