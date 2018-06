Aachen.

Berlin im Kleinformat, mitten in Aachen. Am Sonntag demonstrierten zahlreiche Klimafreunde in der Hauptstadt vor dem Kanzleramt für das Kohle-Aus. Ebenso in Aachen, nur kleiner: Rund 60 Personen besangen und bewarben vor dem Elisenbrunnen den Ausstieg aus der Kohle.