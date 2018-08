Aachen.

Was für ein furioser Auftakt! Aachens neuer Generalmusikdirektor Christopher Ward (38), das Sinfonieorchester des Theaters Aachen und Startenor Rolando Villazón (45) haben gestern Abend bei der zwölften Auflage der Kurpark Classix 2500 Klassikfans begeistert. Das Tandem Ward/Villazón harmonierte zur „Night of the Opera“ perfekt auf der Open-air-Bühne.