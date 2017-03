Aachen.

Der Barockbau De Kopermolen in Vaals war am Freitagabend fest in Aachener Hand. Verantwortlich dafür waren die Altistin Marion Eckstein und der Bassbariton Raimund Nolte, die als Klavierpartner Ulrich Eisenlohr für einen gemeinsamen Liederabend gewinnen konnten.