Aachen.

Ein neues Viertel im Südwesten von Brand nimmt Gestalt an: Im Planungsausschuss herrschte in allen Fraktionen großes Lob für die Arbeit des Investors für das auf dem Grund der ehemaligen Tuchfabrik Becker geplanten „Tuchmacherviertels“ mit 98 Einfamilienhäusern und etwa 170 weiteren Wohneinheiten, darunter viele in Terrassenlage und mit Blick ins Grüne.