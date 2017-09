Termine, Preise, Eintrittskarten, Informationen

Die Vorstellungen für Erwachsene und Jugendliche finden statt am Montag, 2. Oktober, Freitag, 6. Oktober, Sonntag, 8. Oktober sowie Donnerstag, 12. Oktober, um jeweils 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

An Erwachsene und Familien mit Kindern ab sechs Jahren richten sich diese Termine: Sonntag, 8. Oktober, und Freitag, 13. Oktober, um jeweils 16 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder.

Karten sind zwar auch an der Abendkasse erhältlich, aber eine frühzeitige Anmeldung per Telefon unter Telefon 0241/151155 oder per E-Mail an info@theater-k.de wird empfohlen, da die Vorstellungen auf maximal 30 Personen begrenzt sind.