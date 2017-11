Aufführungstermine und weitere Informationen

Die Premiere von „Marilyn – Ikone“ ist am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr in der Mulde des Ludwig Forums, Jülicher Straße 97-109.

Weitere Aufführungen gibt es am Samstag, 18. November, um 20 Uhr, am Sonntag, 19. November, um 17 Uhr, am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr und am Donnerstag, 30. November, um 20 Uhr. Im Dezember gibt es vier weitere Vorstellungen am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr, und dann an den drei folgenden Sonntagen (3., 10. und 17. Dezember) jeweils um 17 Uhr.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0241/151155 oder per E-Mail an theater-k@arcor.de.