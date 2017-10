Bühnenbilder, Kostüme und Kascheure

Wenn jemand in einer Theateraufführung sitzt, dann macht er sich meist wenig Gedanken über das, was hinter den Kulissen passiert. Doch da spielt sich schon Monate zuvor so einiges ab. Bühnenbilder müssen gebaut, teilweise gemalt und aufwendig gestaltet, Kostüme genäht, Objekte retuschiert und Masken hergestellt werden.

In unserer AN-Serie „Blick hinter die Kulissen“ werden nun diese Bereiche in loser Folge ganz genau unter die Lupe genommen.

In diesem Teil unserer Serie geht es um spannende Natureffekte bei der Opernproduktion „Katja Kabanowa“ von Leoš Janáek. Eine Kostprobe zum Stück gibt es am Dienstag, 7. November, um 19 Uhr im Theater Aachen. Der Eintritt ist frei. Premiere feiert die Oper am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr. Tickets gibt es an der Theaterkasse und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.