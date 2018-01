Aachen - Das Tagesticket gilt gleich für alle sechs jecken Tage

Aachen. An den Karnevalstagen ist die Aseag nahezu rund um die Uhr im Einsatz. Das Verkehrsunternehmen hat nun einen Überblick über die Sonderfahrten und Aktionen jecken Tage veröffentlicht.

Demnach gilt das Tagesticket für eine Person im Gesamtnetz des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) für 17,60 Euro an allen Tagen von Fettdonnerstag, 8. Februar, bis Veilchendienstag, 13. Februar. Inhaber von Monatskarten für Erwachsene und Jobtickets können zudem in der Woche ab 19 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Rosenmontag ganztägig einen weiteren Erwachsenen und drei Kinder unter 15 Jahren mitnehmen.

Mit Blick auf den Fahrplan sind einige Besonderheiten zu beachten. Am Rosenmontag, 12. Februar, fahren die Busse der Aseag nach dem Feiertagsfahrplan; Freitag, 9. Februar, und Dienstag, 13. Februar, nach dem Ferienfahrplan. Am Aschermittwoch läuft der Linienverkehr wieder normal.

Die Nachtbusse der Aseag fahren an den Karnevalstagen bis in den frühen Morgen. Sie sind in den Nächten von Fettdonnerstag bis zur Nacht von Rosenmontag auf Veilchendienstag im Einsatz. Abweichend vom sonst üblichen Nachtbusfahrplan wird die letzte Fahrt der Linie N3 um 3.30 Uhr ab Elisenbrunnen bis Merkstein verlängert. Zwischen Fettdonnerstag und Rosenmontag fahren keine Aseag-Sammel-Autos (ASA).

Während des Aachener Kinderzuges am Sonntag, 11. Februar, und des Rosenmontagszuges am 12. Februar, fahren die Busse bis zu den Haltestellen Elsassstraße, Normaluhr, Misereor, Schanz und Ponttor. Von dort geht es über Umleitungen zum Aachener Bushof.

Weitere Infos im Internet

Alle Informationen und Fahrpläne für die Karnevalstage findet man unter www.aseag.de, den gedruckten Karnevalsfahrplan in den Bussen und im Kundencenter.