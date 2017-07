Aachen.

Der Boden des ehemaligen Bunkers an der Rütscher Straße ist nach dem lange umstrittenen Abriss des Bauwerkes am Fuße des Lousbergs nun für den modernen Wohnungsbau bereitet. Künftige Mieter waren am Montag bei der Grundsteinlegung vor Ort, um persönliche Gegenstände mit der Zeitkapsel im Fundament ihres neuen Zuhauses „zu versenken“.