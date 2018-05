Aachen - Das Neue Kurhaus stellt auch die Koalition auf die Probe

Aachen.

Die millionenschwere Sanierung des Neuen Kurhauses macht Aachens größter Ratsfraktion, der CDU, weiterhin schwer zu schaffen. Auch ein Betriebsausflug an die Monheimsallee am zurückliegenden Montag hat die Ratsleute noch nicht entscheidend vorangebracht, so dass weiterhin unklar ist, wie sich die Union die künftige Nutzung des denkmalgeschützten Baus vorstellt.