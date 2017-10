Aachen.

Als „prime time“ wird gemeinhin jene Zeit am Abend bezeichnet, wenn ab 20.15 Uhr im Fernsehen die Einschaltquoten in die Höhe schnellen. Mit Besinnlichkeit hat das meist wenig zu tun. Das Bistum Aachen hat daher am vergangenen Freitagabend mit dem Format „zwanzig:fünfzehn“ eine eigene „prime time“ ins Leben gerufen: ein Nachtgebet im Dom mit Bischof Helmut Dieser.