Lichtenbusch.

Nur noch wenige Minuten bis Mitternacht. Im rappelvollen Saal Kessel in Lichtenbusch stehen 300 jecke Karnevalisten auf ihren Stühlen und Bänken, viele tanzen. In der Mitte des Saals bildet sich ein Menschentunnel. Drei in grünen Säcken vermummte Personen folgen ihm bis auf die Bühne. Die Proklamation des neuen Dreigestirns ist der alljährlich heiß ersehnte Höhepunkt des Lichtenbuscher Karnevals.