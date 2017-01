Städtepartnerschaft Aachen-Reims feiert 50-jähriges Jubiläum

Das Partnerschaftskomitee Aachen-Reims ist anlässlich seines 50-jährigen Bestehens, das in diesem Jahr gefeiert wird, ebenfalls beim Karlsfest vertreten. Knapp 40 Gäste aus Reims werden im Werkmeistergericht durch Oberbürgermeister Marcel Philipp empfangen und anschließend das Fest besuchen.

Das Jubiläum wird aber schon an den beiden Tagen zuvor gefeiert, erklärt Peter Servas vom Partnerschaftskomitee. Am Freitag, 27. Januar, gibt es ab 19 Uhr ein gemeinsames Konzert des Ensembles Vocal d‘Enfants du Conservatoire des Reims mit dem Mädchenchor am Aachener Dom in der Citykirche.

Der offizielle Festakt zum Jubiläum findet am Samstag, 28. Januar, um 12 Uhr im Krönungssaal statt.

Nach dem Karlsfest gehen die Feierlichkeiten weiter, so nimmt eine Schülergruppe aus Reims am Aachener Kinderkarnevalszug teil. Reimser Leichtathleten beteiligen sich am Schülersportfest der DJK Frankenberg im Waldstadion, und Reimser Künstler stellen im Rahmen der Aachener Kunstroute aus.

Auch in Reims wird das Jubiläum gefeiert, unter anderem mit einem Festakt im April, zu dem eine Aachener Delegation mit OB Marcel Philipp reisen wird. Dabei wird eine Fotoausstellung des „Nachrichten“-Fotografen Andreas Herrmann mit Ansichten des Aachener Doms eröffnet.

Im weiteren Verlauf des Jahres gibt es Klassik- und Rockkonzerte und diverse Sportveranstaltungen mit Aachener Beteiligung in Reims.