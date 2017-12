Aachen - Das Gemeindeforstamt versteigert wieder Brennholz

Aachen. Das Gemeindeforstamt Aachen versteigert am Samstag, 16. Dezember, wieder Laubbrennholz aus den Aachener Waldgebieten.

Zum 13. Mal werden Holzvorräte in unterschiedlicher Los-Größe zur Versteigerung angeboten. Interessierte treffen sich um 9 Uhr auf dem Parkplatz Pommerotter Weg an der Monschauer Straße (an der Pferdeampel).

Die Bäume sind vom Forstamt gefällt und durch Farbmarkierungen als Lose abgegrenzt. Der Zuschlag wird vor Ort erteilt. Wer den Zuschlag erhält, kann mit EC-Karte bezahlen, Kreditkarten werden nicht akzeptiert. Eine Anzahlung ist nicht möglich.

Bieter müssen eine offizielle Motorsägenschulung nachweisen und eine Motorsäge, eine komplette Schutzkleidung sowie einen Pkw-Anhänger besitzen. Bei der Holzbearbeitung muss aus Sicherheitsgründen eine zweite Person dabei sein. Weitere Details über die Voraussetzungen sind im Internet zu finden: www.aachen.de (Stichwort Brennholzversteigerung).

Das Gemeindeforstamt Aachen ist nach den Kriterien des Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert und bittet zum Wohle der eigenen Gesundheit darum, nur Sonderkraftstoffe, also benzolfreie Kraftstoffgemische, zu verwenden. Das Forstamt kontrolliert stichprobenartig, ob alle Vorgaben eingehalten werden.

Ein Verstoß gegen die Regeln kann zum Ausschluss von weiteren Versteigerungen führen. Die Zufahrt zu den Holzvorräten erfolgt zum Teil über Waldwege. Die Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes muss bis zum 1. März 2018 abgeschlossen sein. Im Winter 2017/2018 findet keine weitere Versteigerung statt.

Alle Holzinteressenten, die mitbieten wollen, müssen vor Ort nachweisen, dass sie an einer Motorsägenschulung nach den gültigen Standards teilgenommen haben. Dazu gehören die Standards der einschlägigen Berufsgenossenschaften und des NRW-Landesbetriebs Wald und Holz. Bieter dürfen keine gewerblichen Brennholznutzer sein und im Winter 2017/18 kein Brennholz aus dem Gemeindeforstamt Aachen beziehen.