Aachen.

Der Fahrradtag in Aachen kommt gut an, und zwar so gut, dass er sich immer weiter ausbreitet. „Toll, dass sich das so entwickelt hat“, sagte Stephanie Küpper, Koordinatorin des Projekts „FahrRad in Aachen“. Die zehnte Auflage des Tages am Samstag sollte wie schon seine Vorgänger die Radler animieren, das Rad nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch im Alltag zu nutzen.