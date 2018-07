Aachen - Das erste Alaaf gibt‘s im CHIO-Medienzentrum

Markt: Heute Empfang für das Partnerland China

Den CHIO zieht es auch in diesem Jahr in die Innenstadt. Der traditionelle Empfang des Partnerlands – in diesem Jahr ist es China – geht heute um 18 Uhr auf dem Markt los.

Dann wird der Pferde- und Kutschenkorso, der sich vom Turniergelände über den Soerser Weg, die Krefelder Straße, Sandkaulstraße, Großkölnstraße zum Marktplatz auf den Weg macht, erwartet. Als besondere Attraktion werden in diesem Jahr zwei vom Pferd gezogene Flachwagen erwartet, auf denen Artisten des Chinesischen Staatszirkus dem Publikum ihre Künste zeigen.