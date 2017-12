Aachen - Das David-Spencer-Trio bietet ehrliche und gefühlvolle Musik

Aachen.

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist Besinnlichkeit vielen Menschen wichtig. Nicht so schön ist es allerdings, wenn die Besinnlichkeit zu Kitsch wird, was mitunter ja auch passiert. Dies müssen Musikliebhaber, die am Montag, 11. Dezember, in den Domkeller gehen, aber bestimmt nicht befürchten. Da gibt es mit dem David-Spencer-Trio Musik für Herz und Seele, aber ohne triefenden Zuckerguss.