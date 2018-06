Aachen.

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Theaterpädagogischen Zentrum Aachen (TPZ) des Das Da Theaters. Rund meist junge 11 000 Menschen nahmen an den 720 Veranstaltungen – also im Durchschnitt mehr als zwei pro Tag – des TPZ im vergangenen Jahr teil. „Ein Rekordjahr“, so nennt es Tom Hirtz, Geschäftsführender Gesellschafter des Theaters.