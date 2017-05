Aachen.

Die lange Tafel in der Mitte des Bistros „Café Kränzchen“ passt ideal zum Motto: „Alle mal an einem Tisch.“ Hier ist wahrlich genug Platz für die unterschiedlichsten Menschen – ob mit oder ohne Behinderung. Vor gut fünf Jahren ging das „Kränzchen“ mit dieser Grundidee an den Start.