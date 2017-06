Aachen.

Ohne großes Aufsehen zu erregen, ist in den vergangenen drei Monaten in und rund um Aachen ein prächtiger Kirschgarten entstanden. 36 Süß- und Sauerkirschbäume haben ihre Wurzeln in der gesamten Region geschlagen, wachsen und gedeihen unter anderem in der Soers, in Burtscheid, Forst und Eilendorf, aber auch in Kelmis und in der Nähe von Vaals.