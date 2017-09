Aachen/Görlitz.

Aachen ist mit etwa 250.000 Einwohnern die westlichste Großstadt in Deutschland und wird nicht nur von Kabarettist Wendelin Haverkamp gerne liebevoll als „Westzipfel“ bezeichnet. Sein östliches Pendant findet der Westzipfel in Görlitz, einer Stadt in der Oberlausitz mit rund 55.000 Einwohnern.