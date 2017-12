Aachen.

Nichts hält so lange wie ein Provisorium, heißt es landläufig. Aber so soll es an der Karl-Marx-Allee ausdrücklich nicht sein. Bis zum Herbst 2018, so die Zielvorgabe, will das Zentrum für soziale Arbeit (ZfsA) in Burtscheid seine dort aufgestellten mobilen Wohnunterkünfte für junge Flüchtlinge wieder schließen und abbauen lassen.