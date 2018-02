Aachen.

Entweder findet das Publikum die Sketche lustig, oder es fragt sich, warum der Künstler das gemacht hat. Auf jeden Fall soll es etwas Neues sein, etwas, das es so noch nicht gab. So formuliert die „Öcher Russin“ Liza Kos den Anspruch an das erste gemeinsame Soloprogramm von ihr und Comedian Udo Wolff.