Konzertübersicht: Generator spielen die Hits der Foo Fighters

Donnerstag, 16. März: Lines, Miles & Feet, Giver, 19 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Melodic HC Punk Night). Louis Fitz, 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Irish Folk).

Freitag, 17. März: Blues Meeting Aachen feat. Cold Shot Reloaded, 19 Uhr, King’s College, Rethelstraße 2 (Blues, Rock). Seisiún, 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Irish Folk am St. Patrick’s Day). Emily Millard & Band, 20 Uhr, Raststätte, Lothringerstraße 23 (Art-Folk). Baalbek, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (70er Rock).

Samstag, 18. März: Waiting for the Winter, 19.30 Uhr, Café Einstein, Lindenplatz 17 (Akustik Folk, Pop). Funx Force Five, 20 Uhr, Kurpark-Terrassen, Dammstraße 40 (Funk). Boon Goon, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Psychedelic/Progressive/Crossover/Funk/Blues / Alternative Rock). Generator, 20 Uhr, Schlüsselloch, Boxgraben 51 (Foo Fighters Tribute, 36 Jahre Schlüsselloch). Andreas Kümmert Duo, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (ausverkauft).

Sonntag, 19. März: The Jazzbones, 11 Uhr, Kurpark-Terrassen, Dammstraße 40 (Jazz).

Montag, 20. März: Tilmann Schneider Swing Terzett, 20 Uhr, Zeltfestival, Grundschule am Höfling, Am Höfling 14 (Jazz, Swing). Bänz Oester and the Rainmakers, 20.30 Uhr, Dumont, Zollernstraße 41 (Jazz).

Dienstag, 20. März: Sarah Lesch, 20 Uhr, Zeltfestival am Höfling, Grundschule am Höfling, Am Höfling 14 (Liedermacherin).

Mittwoch, 21. März: Willer, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Songwriter).