Aachen.

Voraussetzung einer toleranten und offenen Gesellschaft sind Menschen, die diese Werte in die Öffentlichkeit tragen und dafür sorgen, dass über wichtige Themen gesprochen wird. An diesem Wochenende haben das die Macher des CSD-Straßenfestes erfolgreich umgesetzt. Unter dem Motto „Vielfalt feiern“ hatten sie angelehnt an den Christopher-Street-Day zum gemeinsamen Austausch auf den Jakobsplatz eingeladen.