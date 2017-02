Konzertüberblick: ein freier Sonntag und schöne Angebote an den übrigen Tagen

Donnerstag, 2. Februar:

The Limpets, 20 Uhr, Guinness House, Neupforte 6 (Rock, Pop, Irish/Scottish Folk). No Mad Diva, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Acoustic Rock Cover).

Freitag, 3. Februar: The World According to Skoob (TWATS), 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (One-man-Rock’n’Roll-Show).

Samstag, 4. Februar:

Freygeyst, 20 Uhr, Schlüsselloch, Boxgraben 51 (Deutschrock). Pimmmmmel + Mafish, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Rock).

Montag, 6. Februar:

Lucy Echo, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Urban Electronic Pop). Benedikt Jahnel Trio, 20.30 Uhr, Dumont, Zollernstraße 41 (Piano-Bass-Schlagzeug-Jazz). Aachen Big Band, 20.30 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Big Band, Swing, Jazz).

Dienstag, 7. Februar:

Christina Lux, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Singer/Songwriter).

Mittwoch, 8. Februar:

Tres Hombres, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Rhythm’n‘Blues).