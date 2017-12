Aachen.

Da könnte aber eine böse Überraschung auf einige Hauseigentümer an der Christian-Quix-Straße zukommen: Eine Rechnung, die sie eigentlich gar nichts angeht, weil sie an jemand anderen gerichtet ist. Es geht um einen Erschließungsbeitrag, den ein Unternehmen, das jene Reihenhäuser und die Tiefgarage in dem Neubaugebiet vor einigen Jahren geplant und gebaut hat, zahlen soll.