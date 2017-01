Aachen.

Fast zwölf Stunden hat es gedauert, das Feuer, das am Donnerstagabend in einem Wohnhaus am Königsmühlenweg in Walheim ausgebrochen war, zu löschen. „Der Einsatz wurde um 6.44 Uhr beendet“, sagt ein Sprecher der Aachener Feuerwehr. Der Notruf erreichte die Leitstelle gegen 18.30 Uhr am Vorabend.