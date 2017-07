Aachen.

„I took your name“: R.E.M.-Fans kennen natürlich den Songtitel vom 1994er Album „Monster“. „I took your name“ ist aber auch der Name des Solo-Musikprojekts des Audiotransparent- und Kendler-Gitarristen Chris van der Ploeg, der am Samstagabend, 22. Juli, in der Raststätte auftreten wird.