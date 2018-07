Aachen - CHIO: Prominente und Aktive stehen im Medienzentrum Rede und Antwort

Aachen.

Das gute „Schuhwerk“ an den Hufen: Für den Raerener Hufschmied Gerd Lamberty ist diese Woche wieder Hochsaison beim CHIO in der Soers. Die Moderatoren Laura Weinberger und Tom Vogel freuten sich über den kompetenten Interviewgast, der an diesem erstem echten Championatstag auf der Bühne des Medienhauses Aachen die Show eröffnete.