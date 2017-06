CHIO-Brücke wird am Montag untersucht

Aachen. Die Gewährleistungsfrist der CHIO-Brücke an der Krefelder Straße läuft aus. Deshalb lässt die Stadt das Bauwerk noch einmal gründlich prüfen. Diese sogenannte Hauptuntersuchung ist vorgesehen für Montag, 12. Juni, in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Die Arbeiten werden nach Auskunft des städtischen Presseamtes in zwei Abschnitten erledigt. Zunächst werden die drei Fahrspuren stadtauswärts Richtung Würselen gegen 8 Uhr gesperrt und der Verkehr einspurig über die vorhandene Busspur an der Baustelle vorbei geleitet. Ab 12 Uhr wird der Autoverkehr auf der gegenüberliegenden Seite für einige Stunden in Richtung Innenstadt beeinträchtigt. Er wird hier ebenfalls über die Busspur am Fahrbahnrand einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Untersuchungen sollen am 12. Juni schnellstmöglich zu Ende gebracht werden.