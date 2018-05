Aachen - CHIO-Blogger treffen ihre Fans am Samstag

Aachen. Für viele junge Menschen sind sie populärer als Ludger Beerbaum – die Social Media-Stars des Pferdesports. Die bekanntesten von ihnen kommen am Samstag, 5. Mai, auf das traditionsreiche CHIO-Gelände, um dort ihre Fans und Follower zu treffen.

Bilder, die sie via Instagram und Facebook, Youtube oder Blog posten, erreichen in Sekundenschnelle Hunderttausende. Knapp zwei Millionen Follower vereinen die 15 Social Media-Stars, die meisten werden auch ihre Pferde mit in die Soers bringen. Die Fans freuen sich auf Anja Mertens (Anjasolido), Annica Hansen, Christina Braunecker-Lang (christina_rubinio), Hannah Tonnemacher (Miss.Skyfire), Harriet Charlotte Jensen, Kim Burschik, Marina Schuster (Marina und die Ponys), Miriam Schwärzler (miriamviola), Nadine Brenndörfer (mr_and_mrs_button), Nina Kaupp, Saskia Meyer (Biniebo), Scarlett Wyrobnik (scarlett_equinelife), Viviane Dittmar (viviaaane_n) und das Team GB (Caro Bucher & Christina Grenzdörfer).

Das Treffen mit den Internet-Stars beginnt um 9.45 Uhr auf dem CHIO-Gelände. Für ihre Fans und Follower stehen die Blogger den ganzen Tag über zur Verfügung, Außerdem wird es ein begleitendes Programm geben mit Dressur-Star Sönke Rothenberger, dem Springreiter Olivier Philippaerts und den Voltigierern vom VV Köln-Dünnwald.