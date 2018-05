Aachen - Charlotte Haesen Trio eröffnet Sommerfestival-Saison im Egmont

Konzertübersicht: Strange Rock und Indie Pop

Freitag, 4. Mai: Brigitte Handley, 20 Uhr, Lola Paroli, Friedrichstraße 117 (Singer, Gitarre). The World according to Skoob, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (One-man-Rock’n’Roll-Show).

Samstag, 5. Mai: Eisenpimmel & Support: Das Frivole Burgfräulein, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Punk). Mafish und Kickass Bastards, 19.30 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Strange Rock, Alternative, Rock, Blues). Charlotte Haesen Trio, 20.30 Uhr, Egmont, Pontstraße 1-3 (Jazz).

Sonntag, 6. Mai: The Kendolls, ab 19 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Punkrock).

Montag, 7. Mai: Pascal Salimou und die Percussion Family, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Rhythmen, traditionelle Gesänge, akrobatische Tänze, Ende der Konzertsaison). Aachen Big Band, 20.30 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Big Band, Swing).

Mittwoch, 9. Mai: Nosoyo, ab 20 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Indie Pop). Kirbanu, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Singer-Songwriter).