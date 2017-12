Aachen.

„Musik hat bei uns eine lange Tradition“, sagt Patrick Gier vom Theater Brand. So lag der Gedanke nah, in dem kleinen Theater im Aachener Süden auch einmal eine musikalische Matinee anzubieten. Die soll dem Publikum die Gelegenheit bieten, in der turbulenten Vorweihnachtszeit für eine Weile zur Ruhe zu kommen.