Weitere Vorstellungen im März

Das Stück „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ feiert am Freitag, 2. März, Premiere im Bürgerzentrum St. Fronleichnam, Schleswigstraße 15. Weitere Termine sind Mittwoch, 7., Freitag, 9., Sonntag, 11., Mittwoch, 14., Freitag, 16., Sonntag, 18., Mittwoch, 21., Freitag, 23. und Sonntag, 25. März. Die Vorstellungen mittwochs und freitags beginnen um 20, sonntags um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro und sind in der Buchhandlung Schmetz am Dom und in der Bücherinsel, St.-Josefs-Platz 1, zu haben.