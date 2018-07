Aachen.

Die Campusbahn geht den Aachenern nicht aus dem Kopf. Auch fünf Jahre nach dem klaren Nein der Bürger zur Tram spukt sie immer noch durch die Debatten. So auch in der Runde „Bürgerdialog zwischen repräsentativer Demokratie und Bürgerentscheid“, zu der der Förderverein Aachen-Fenster ins leerstehende ehemalige Kaufhaus „Lust for Life“ eingeladen hatte.