Aachen - Campus Melaten: Neuer Wärmespeicher ist 33 Meter hoch und 160 Tonnen schwer

Aachen.

Eigentlich ist es wie bei einem Baukasten. Nur ein paar Nummern größer. Ziemlich viele Nummern sogar. Wenn ein 33 Meter hoher und 160 Tonnen schwerer Wärmespeicher in Position gebracht werden soll, hört sich das auf dem Papier noch relativ einfach an. Ist es aber nicht. Schon für den XXXL-Transport in Richtung Hochschulerweiterungsgelände müssen Laternen und Schildermasten gekappt werden.