Aachen - Camp Hitfeld: Wieder droht der Stadt eine Schlappe

Aachen.

Vor Gericht musste die Stadt in letzter Zeit einige Schlappen verkraften, und es deutet sich an, als könnte die unschöne Serie auch im Streit um die Militärbrache Camp Hitfeld fortgesetzt werden. Für die Stadt scheinen die Chancen schlecht zu stehen, mit ihrem Vorkaufsrecht noch zum Zuge zu kommen und das ehemalige Belgier-Camp selbst in Besitz nehmen zu können.