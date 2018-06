Aachen - Camp Hitfeld: Eicher Stollen „unbedingt erforderlich“

Camp Hitfeld: Eicher Stollen „unbedingt erforderlich“ Von: Gerald Eimer

Letzte Aktualisierung: 27. Juni 2018, 14:58 Uhr

Aachen. Die Aachener Planungspolitiker rätseln einmal mehr über die Zukunft des ehemaligen belgischen Militärgeländes Camp Hitfeld. Zwar sind sie fraktionsübergreifend weiterhin fest entschlossen, das städtische Vorkaufsrecht wahrnehmen zu wollen und das Areal am Rande des Augustinerwalds in städtischer Regie entwickeln zu wollen, einen Beschluss über eine geänderte Vorkaufssatzung werden sie im Planungsausschuss am Donnerstag aber aller Voraussicht nach vertagen.