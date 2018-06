Aachen.

Der Gang zum Insolvenzgericht ist quasi in letzter Minute abgewendet worden. Das Land NRW hat sich am Mittwoch bereit erklärt, die Förderung der Flüchtlingsberatungsstelle Café Zuflucht doch fortzusetzen. Das teilten das Flüchtlingsministerium und der Trägerverein Refugio e.V. am Nachmittag in einer gemeinsamen Erklärung mit.