Staatsanwaltschaft: Ermittlungen werden noch Monate in Anspruch nehmen

Während der Pressekonferenz am Montagnachmittag hatte der Vorstand des Trägervereins des Café Zuflucht erklärt, die Aachener Staatsanwaltschaft ermittle gegen einen der hauptamtlichen Mitarbeiter des Cafés. In der gestrigen Ausgabe der „Nachrichten“ hatten wir berichtet, dass tatsächlich gegen zwei Mitarbeiter des Café Zuflucht ermittelt wird. Dies bestätigte der Vorstand des Trägervereins Refugio e.V. am Montag. Allerdings werde gegen eine Mitarbeiterin nicht wegen Beihilfe zur Einschleusung von Ausländern ermittelt, sondern wegen Beihilfe zur Abgabe falscher Personalangaben. Die AN bleiben jedoch bei ihrer Darstellung.

In einem ersten Verfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Männer wegen des Verdachts der Beihilfe zur gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern, einer der Männer ist Mitarbeiter im „Café Zuflucht“. In einem zweiten Verfahren, das mit dem ersten nichts zu tun hat, ermittelt die Behörde gegen eine Mitarbeiterin. Sie soll einem Klienten aus Kumanovo in Mazedonien geraten haben, gegenüber deutschen Behörden zu behaupten, er habe keine Ausweispapiere. „Dies könnte im weiteren Sinn eine Beihilfe zur Einschleusung von Ausländern sein“, erklärte am Montag Katja Schlenkermann-Pitts, Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen dauern an und werden nach Auskunft der Behörde noch Monate in Anspruch nehmen. Fünf weitere hauptamtliche Mitarbeiter hatten zunächst die Auskunft gegenüber den Ermittlern verweigert. Der Trägerverein des Café Zuflucht erklärte am Montag, dies sei auf Rat ihres juristischen Beistandes hin geschehen. Vier der betroffenen Mitarbeiter haben mittlerweile vor einem Richter eine Aussage gemacht, eine fünfte Mitarbeiterin war nicht zur Vernehmung erschienen. Nach Auskunft des Trägervereins war die Mitarbeiterin am Tag der geplanten Vernehmung nach einem Verkehrsunfall verhindert gewesen. (gego)